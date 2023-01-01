Meta Ads Manager

Ads Manager — ваша отправная точка для показа рекламы в Facebook, Instagram, Messenger или Audience Network. Это универсальный инструмент для создания рекламы, управления временем и местом ее показа и отслеживания эффективности ваших кампаний.

Веб-сайт: facebook.com

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