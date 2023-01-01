Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу персонализированную рекламу на основе учетной записи нужным людям в нужных учетных записях. Больше никаких напрасных впечатлений у людей, которые не имеют права голоса в процессе покупки. Узнайте больше на сайте advertaze.com.

Веб-сайт: advertaze.com

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