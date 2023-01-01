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Advertaze

Advertaze

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Веб-сайт: advertaze.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу персонализированную рекламу на основе учетной записи нужным людям в нужных учетных записях. Больше никаких напрасных впечатлений у людей, которые не имеют права голоса в процессе покупки. Узнайте больше на сайте advertaze.com.

Веб-сайт: advertaze.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Advertaze, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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