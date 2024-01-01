SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBot заполняет новостную ленту каждого покупателя в Facebook автомобилями, на которые он с наибольшей вероятностью нажмет. Благодаря нашему интеллектуальному микротаргетингу рейтинг кликов по рекламе SocialBot на 250 % выше, чем в среднем по отрасли, при 18 % от средней стоимости.

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Веб-сайт: getsocialbot.com

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