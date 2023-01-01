Solend — это автономная машина процентных ставок для кредитования на Solana. Зарабатывайте проценты и занимайте 32 актива в 10 пулах по самому быстрому, самому низкому комиссионному и масштабируемому протоколу кредитования.

Веб-сайт: solend.fi

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