Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Compound — это алгоритмический, автономный протокол процентных ставок, созданный для разработчиков, чтобы открыть вселенную открытых финансовых приложений.

Веб-сайт: compound.finance

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