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Compound

Compound

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Веб-сайт: compound.finance

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Compound — это алгоритмический, автономный протокол процентных ставок, созданный для разработчиков, чтобы открыть вселенную открытых финансовых приложений.

Веб-сайт: compound.finance

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Compound, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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