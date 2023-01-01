Funding Circle — это ведущая в мире кредитная платформа, ориентированная исключительно на малый бизнес и объединяющая предприятия, желающие брать кредиты, с инвесторами, желающими кредитовать.

Веб-сайт: fundingcircle.com

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