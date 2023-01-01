WebCatalog
Pet Circle

Pet Circle

petcircle.com.au

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pet Circle — крупнейший в Австралии интернет-магазин домашних животных. Мы стремимся создать лучший мир, где каждый питомец будет здоров и счастлив. Давайте погладим лучше вместе

Веб-сайт: petcircle.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pet Circle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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