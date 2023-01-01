WebCatalog
Verywell Mind

Verywell Mind

verywellmind.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Хотите ли вы лучше справляться со стрессом, понять какое психическое расстройство или узнать, почему мы видим сны, получите рекомендации, необходимые для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

Веб-сайт: verywellmind.com

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