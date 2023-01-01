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Clipboard Health

Clipboard Health

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Веб-сайт: clipboard.health

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РАБОТАЙТЕ ТАК, КАК ВЫ ХОТИТЕ. Найдите суточные смены в вашем районе. Независимо от того, являетесь ли вы медсестрой или смежным медицинским работником, желающим работать в дополнительные смены в вашем районе, или медицинским учреждением с краткосрочными и долгосрочными потребностями в персонале, Clipboard Health — это то решение, которое вам нужно.

Веб-сайт: clipboard.health

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