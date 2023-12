Statista — немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных. По данным компании, ее платформа содержит более 1 000 000 статистических данных по более чем 80 000 тем из более чем 22 500 источников и 170 различных отраслей и приносит доход около 60 миллионов евро. Веб-сайт deutsche-startups.de назвал Statista «Старт- up of the Year» в 2008 году и в том же году компания вошла в число победителей конкурса стартапов «Enable to Start», спонсируемого газетой Financial Times Germany. В 2010 году инициатива «Deutschland – Land der Ideen» (Германия – Страна идей) выбрала Statista одним из победителей в категории «Достопримечательности страны идей 2010». и награжден Европейской премией Red Herring Prize. В 2012 году Statista была номинирована на премию German Entrepreneur Award в категории «Быстрый альпинист», а в 2020 году она была включена в список обязательных баз данных для академических и публичных библиотек по версии журнала Library Journal. В 2019 году Statista была куплена компанией Library Journal. рекламная компания Ströer Media.

Веб-сайт: statista.com

