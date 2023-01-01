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Spiceworks

Spiceworks

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Веб-сайт: spiceworks.com

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Spiceworks — это профессиональная сеть для индустрии информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Компания была основана в январе 2006 года Скоттом Абелем, Джеем Холлбергом, Грегом Каттаваром и Фрэнсисом Салливаном для создания программного обеспечения для управления ИТ. Spiceworks — это онлайн-сообщество, где пользователи могут сотрудничать и обращаться за советом друг к другу, а также участвовать в торговой площадке для покупок. Услуги и продукты, связанные с ИТ. По оценкам, сетью будут пользоваться более шести миллионов ИТ-специалистов и 3000 поставщиков технологий. Бесплатное проприетарное программное обеспечение компании написано на Ruby on Rails и работает исключительно в Microsoft Windows. Программное обеспечение обнаруживает устройства с IP-адресацией и включает в себя функции службы поддержки и интегрированную базу знаний.

Веб-сайт: spiceworks.com

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