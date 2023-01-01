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Songtrust

Songtrust

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Веб-сайт: songtrust.com

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Songtrust, основанное на технологиях издательство музыки, дает создателям возможность брать на себя ответственность за гонорары за публикацию с помощью простой в использовании панели управления. Songtrust предлагает самую гибкую и справедливую сделку по управлению издательской деятельностью в отрасли. Давайте вместе построим лучший музыкальный бизнес.

Веб-сайт: songtrust.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Songtrust, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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