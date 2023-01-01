Deezer for Creators — бесплатный аналитический инструмент для анализа музыки и подкастов. Независимо от того, являетесь ли вы музыкантом, менеджером или подкастером, это мобильное приложение поможет вам лучше понять свою аудиторию и повысить эффективность вашей музыки и подкастов. Получите максимальную отдачу от своих данных с помощью этого интуитивно понятного и простого в использовании инструмента.

Веб-сайт: creators.deezer.com

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