Объединяем авторов и музыкальных исполнителей. Платформа для совместной работы, где авторы могут использовать трендовую музыку в своих видео в обмен на промо-акцию исполнителя.

Веб-сайт: hellothematic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Thematic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.