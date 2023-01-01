WebCatalog
AAX

AAX

aax.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AAX в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

AAX, которую поддерживают более 2 миллионов пользователей по всему миру, представляет собой криптовалютную биржу институционального уровня, где вы можете покупать и продавать биткойны (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE). Объединяя трейдеров и новаторов. , NFT-художники, состоятельные инвесторы, а также те, кто не имеет доступа к банковским услугам, миссия AAX — помочь ускорить интеграцию цифровых активов в реальный мир и принести всем преимущества надежных денег.

Веб-сайт: aax.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AAX, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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