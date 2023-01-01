AAX, которую поддерживают более 2 миллионов пользователей по всему миру, представляет собой криптовалютную биржу институционального уровня, где вы можете покупать и продавать биткойны (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE). Объединяя трейдеров и новаторов. , NFT-художники, состоятельные инвесторы, а также те, кто не имеет доступа к банковским услугам, миссия AAX — помочь ускорить интеграцию цифровых активов в реальный мир и принести всем преимущества надежных денег.

Веб-сайт: aax.com

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