WebCatalog
Shortcuts Directory

Shortcuts Directory

shortcuts.directory

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Shortcuts Directory в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Кураторские коллекции лучших ссылок о ярлыках. Приложение Apple Shortcuts (также известное как Siri Shortcuts) — это замечательная платформа для автоматизации задач.

Веб-сайт: shortcuts.directory

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shortcuts Directory, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

RoutineHub

RoutineHub

routinehub.co

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Google Collections

Google Collections

google.com

Debenhams

Debenhams

debenhams.com

Dropmark

Dropmark

app.dropmark.com

IDAGIO

IDAGIO

app.idagio.com

Flyyer.io

Flyyer.io

flyyer.io

BoldDesk

BoldDesk

app.bolddesk.com

Lulus

Lulus

lulus.com

Todorant

Todorant

todorant.com

Eden Workplace

Eden Workplace

customers.eden.io

Missive

Missive

mail.missiveapp.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности