RoutineHub — это растущее сообщество, занимающееся автоматизацией Apple iPhone и iPad с помощью Siri Shortcuts. Ярлыки на устройствах iOS — это очень мощный способ автоматизации задач, которые вы выполняете повторно. На RoutineHub вы можете найти отличные ярлыки для автоматизации своего устройства и загрузить свои собственные ярлыки, чтобы поделиться ими с друзьями.

Веб-сайт: routinehub.co

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