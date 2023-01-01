iFixit
ifixit.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iFixit в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: ifixit.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iFixit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Applivery
dashboard.applivery.com
Apartment Therapy
apartmenttherapy.com
HiNative
hinative.com
RoutineHub
routinehub.co
DIY Chartroom
diychatroom.com
RZR Forums
rzrforums.net
Apple Support Community
discussions.apple.com
Apple Store
apple.com
GoLive
golive.im
VarageSale
varagesale.com
BabyPips
babypips.com
Search Engine Land
searchengineland.com