WebCatalog
PartsTech

PartsTech

partstech.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Заказ запчастей, модернизация. PartsTech помогает ремонтным мастерским быстро найти нужные детали. Один поиск показывает актуальные запасы и оптовые цены от всех ваших поставщиков запчастей в одном поиске. Зарегистрируйтесь бесплатно и избавьтесь от хлопот, связанных с заказом запчастей.

Веб-сайт: partstech.com

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