Умное приложение, которое заставляет примитивный мозг выполнять задачи. Системы производительности терпят неудачу. Тодорант нет. Тщательно составленный набор ограничений и похвал учит примитивную часть мозга жаждать продуктивности так же, как мы жаждем сахара. В то время как другие приложения сосредоточены на хранении, организации и автоматизации бесконечных списков дел, Todorant фокусируется на том, что важно: выполнении задач.

Веб-сайт: todorant.com

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