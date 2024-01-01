Shopobill

Shopobill

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: shopobill.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Shopobill в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Shopobill — это решение для розничной торговли и взаимодействия с покупателями, которое помогает ритейлерам и производителям товаров повседневного спроса/CPG увеличивать продажи. * Система самообслуживания для ритейлеров, позволяющая запускать и продвигать дополнительные акции от имени производителей товаров повседневного спроса. * Механизм продвижения без кода с более чем 400 протестированными и проверенными механизмами для стимулирования продаж товаров FMCG в розничных магазинах (офлайн и в электронной торговле). * Приобретенные решения для медиатаргетинга для продвижения рекламных предложений и привлечения новых клиентов в розничные магазины. Платформа SAAS без кода, которая помогает быстро подготовить и эффективно проводить кампании по активации потребителей с такими механиками, как «купи и получи», мгновенный выигрыш, возврат денег, участие в розыгрыше призов, сканирование и выигрыш, вращение колеса и многое другое. Платформа Shopobill включает в себя: * Веб-конструктор веб-сайтов и чат-ботов с личным кабинетом участника * 400+ промо-механик * OCR-проверка * Автоматический розыгрыш призов * Распределение цифровых призов * Информационные бюллетени и уведомления для пользователей * Панели продвижения в режиме реального времени. Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty и Puig используют Shopobill для автоматизации продвижения своей продукции среди потребителей.
Категории:
Business
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: shopobill.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shopobill, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Heyo

Heyo

heyo.com

Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

UpViral

UpViral

upviral.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

AppSorteos

AppSorteos

app-sorteos.com

Giveaway.com

Giveaway.com

giveaway.com

Woobox

Woobox

woobox.com

PromoSimple

PromoSimple

promosimple.com

Sweep

Sweep

sweep.net

Sweeppea

Sweeppea

web.sweeppea.com

Вам также может понравиться

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

Yotta

Yotta

withyotta.com

iimjobs

iimjobs

iimjobs.com

Data Impact

Data Impact

dataimpact.io

Pear Commerce

Pear Commerce

pearcommerce.com

ShopBack

ShopBack

shopback.ph

Promomash

Promomash

promomash.com

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

Field Agent

Field Agent

fieldagent.net

Numerator

Numerator

numerator.com

Photocrowd

Photocrowd

photocrowd.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности