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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Shopobill — это решение для розничной торговли и взаимодействия с покупателями, которое помогает ритейлерам и производителям товаров повседневного спроса/CPG увеличивать продажи.
* Система самообслуживания для ритейлеров, позволяющая запускать и продвигать дополнительные акции от имени производителей товаров повседневного спроса.
* Механизм продвижения без кода с более чем 400 протестированными и проверенными механизмами для стимулирования продаж товаров FMCG в розничных магазинах (офлайн и в электронной торговле).
* Приобретенные решения для медиатаргетинга для продвижения рекламных предложений и привлечения новых клиентов в розничные магазины.
Платформа SAAS без кода, которая помогает быстро подготовить и эффективно проводить кампании по активации потребителей с такими механиками, как «купи и получи», мгновенный выигрыш, возврат денег, участие в розыгрыше призов, сканирование и выигрыш, вращение колеса и многое другое.
Платформа Shopobill включает в себя:
* Веб-конструктор веб-сайтов и чат-ботов с личным кабинетом участника
* 400+ промо-механик
* OCR-проверка
* Автоматический розыгрыш призов
* Распределение цифровых призов
* Информационные бюллетени и уведомления для пользователей
* Панели продвижения в режиме реального времени.
Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty и Puig используют Shopobill для автоматизации продвижения своей продукции среди потребителей.
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shopobill, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.