Shopobill — это решение для розничной торговли и взаимодействия с покупателями, которое помогает ритейлерам и производителям товаров повседневного спроса/CPG увеличивать продажи. * Система самообслуживания для ритейлеров, позволяющая запускать и продвигать дополнительные акции от имени производителей товаров повседневного спроса. * Механизм продвижения без кода с более чем 400 протестированными и проверенными механизмами для стимулирования продаж товаров FMCG в розничных магазинах (офлайн и в электронной торговле). * Приобретенные решения для медиатаргетинга для продвижения рекламных предложений и привлечения новых клиентов в розничные магазины. Платформа SAAS без кода, которая помогает быстро подготовить и эффективно проводить кампании по активации потребителей с такими механиками, как «купи и получи», мгновенный выигрыш, возврат денег, участие в розыгрыше призов, сканирование и выигрыш, вращение колеса и многое другое. Платформа Shopobill включает в себя: * Веб-конструктор веб-сайтов и чат-ботов с личным кабинетом участника * 400+ промо-механик * OCR-проверка * Автоматический розыгрыш призов * Распределение цифровых призов * Информационные бюллетени и уведомления для пользователей * Панели продвижения в режиме реального времени. Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty и Puig используют Shopobill для автоматизации продвижения своей продукции среди потребителей.

Веб-сайт: shopobill.com

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