SculptGL — небольшое приложение для лепки, работающее на JavaScript и webGL.

Веб-сайт: stephaneginier.com

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