Удивительный ластик для фотографий. Удалите людей или объекты с изображения. Hama — это веб-приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет стирать объекты с фотографии одной кистью.

Веб-сайт: hama.app

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