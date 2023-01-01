Retail Dive предоставляет новости и анализ для руководителей розничной торговли. Мы освещаем такие темы, как технологии розничной торговли, маркетинг, электронная коммерция, логистика, операции в магазинах, новости корпоративной розничной торговли и многое другое.

Веб-сайт: retaildive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Retail Dive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.