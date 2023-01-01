WebCatalog
Rendr

Rendr

rendr.delivery

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Rendr в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Rendr позволяет вам находить тысячи продуктов из различных категорий, предоставляя решение для доставки того, что вы хотите, по требованию.

Веб-сайт: rendr.delivery

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rendr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Postwell

Postwell

postwell.io

BoxLunch

BoxLunch

boxlunch.com

TradeMe NZ

TradeMe NZ

trademe.co.nz

Drizly

Drizly

drizly.com

dedigger

dedigger

dedigger.com

CloudPay

CloudPay


StockSnap

StockSnap

stocksnap.io

ASKfm

ASKfm

ask.fm

Wolt

Wolt

wolt.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

UserReport

UserReport

userreport.com

PCWorld

PCWorld

pcworld.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности