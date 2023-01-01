WebCatalog
Wolt

Wolt

wolt.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wolt в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Благодаря Wolt невероятно легко находить и доставлять вкусную еду, продукты и все, что вам может понадобиться, в ваш город. Что бы вы ни хотели, мы позаботимся о том, чтобы это было доставлено вам. Просто выберите ресторан или магазин, выберите то, что вы хотите, проведите пальцем по экрану, чтобы сделать заказ, а мы сделаем все остальное!

Веб-сайт: wolt.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wolt, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Seamless

Seamless

seamless.com

foodpanda

foodpanda

foodpanda.ph

Voilà

Voilà

voila.ca

Glovo

Glovo

glovoapp.com

Jumia Food Egypt

Jumia Food Egypt

food.jumia.com.eg

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Jumia Food Kenya

Jumia Food Kenya

food.jumia.co.ke

Dunzo

Dunzo

dunzo.com

Restaurant Guru

Restaurant Guru

restaurantguru.com

Taco Bell

Taco Bell

tacobell.com

Jumia Food Nigeria

Jumia Food Nigeria

food.jumia.com.ng

Sinsay

Sinsay

sinsay.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности