Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Воссоединяйте и получайте доступ к своим пользовательским данным, полученным из разных источников, в современной среде безопасности, основанной на веб-инструментах и ​​полноценном API JSON/REST. Сосредоточьтесь на своих пользователях, а мы позаботимся о технологиях.

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