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WebCatalog

Tamarind

Tamarind

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tamarind.bio

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tamarind в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

State of the art computational tools for biology. Protein design, molecular docking, and structure prediction, no setup required. The simplest way to access in silico methods for drug discovery.

Веб-сайт: tamarind.bio

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tamarind, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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