Доставка еды и многое другое. Продовольственные товары, магазины, аптеки, да что угодно!

Веб-сайт: glovoapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Glovo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.