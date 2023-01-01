WebCatalog
Superdrug

Superdrug

superdrug.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

С нашим приложением вы сможете наслаждаться «чувством супернаркотика», где бы вы ни находились! Покупайте тысячи товаров для красоты и здоровья от ведущих брендов, не выходя из дома или находясь в пути. Закажите все необходимое из различных категорий, включая средства по уходу за кожей, макияж, уход за волосами, парфюмерию, здоровье и аксессуары. Создавайте списки желаний, чтобы сохранить необходимые продукты, которые можно купить позже, и, конечно же, сделайте свой следующий прием Superdrug еще приятнее с помощью наших предложений и рекламных акций.

Веб-сайт: superdrug.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Superdrug, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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