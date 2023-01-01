Мир Readovka – СМИ со своей историей и взглядом Наш проект был основан в 2013 году в небольшом российском городе Смоленске и практически сразу стал главным новостным источником региона, который знает и читает каждый местный житель. Благодаря усилиям талантливой команды в 2018 году проект вышел на федеральный уровень, а теперь и на международный. Каждый день журналисты «Редовки» исследуют главные новости и доходчиво доносят их до читателей. На данный момент объем издания Readovka в России только в Telegram превышает 500 000 000 в месяц. Ежедневно наши новости смотрят более 15 000 000 человек. Помимо основного канала в Telegram, у нашего медиахолдинга есть официальный сайт (ссылка здесь), группы и аккаунты в социальных сетях, а также активно развивающийся профиль в TikTok. Общий охват Редовки — более 1 000 000 000 просмотров. Теперь мы говорим еще и по-английски, так что главные новости из России знают во всем мире.

Веб-сайт: readovka.world

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