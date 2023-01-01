RT — первый российский круглосуточный англоязычный новостной канал, который рассказывает российский взгляд на глобальные новости.

Веб-сайт: rt.com

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