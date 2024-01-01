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RAEK

RAEK

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Веб-сайт: raekdata.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

RAEK is a marketing automation tool that allows you to collect, organize, and utilize your first-party customer data in your marketing channels. Built for small to midsize ecommerce and web-based businesses.

Категории:

Business
Механизмы персонализации

Веб-сайт: raekdata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RAEK, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

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Marsello

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Metrilo

metrilo.com

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Neon One

neonone.com

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Leadspace

leadspace.com

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