Платформа оптимизации цен с использованием искусственного интеллекта Quicklizard помогает многоканальным ритейлерам автоматизировать и оптимизировать ценообразование и рекламные акции. С Quicklizard ритейлеры знают, что их цены всегда соответствуют их бизнес-целям. Подходящая цена для каждого SKU. На каждом канале. Все время.

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