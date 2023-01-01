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Альтернативы - QuickLizard

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.

Paddle

Paddle

paddle.com

Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.

Quoter

Quoter

quoter.com

Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Комплексное решение для дистрибьюторов, продавцов и производителей: контроль рекомендуемой розничной цены, анализ рынка и тенденций, рыночные отчеты, аналитика продуктов, динамическое ценообразование.

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

Optimize pricing with our software. User answer questions, we create surveys and collect data. Our algorithm ensures quality and displays insights in graphs. Compare demographics and preferences. Projects are available for custom insights, priced at $2,000 to $4,000.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo is a provider of e-commerce analytics solutions for online shops and brands. It specializes in price monitoring and automation for e-shops and DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) solutions for manufacturers. Dealavo cooperates with companies in 32 markets, working with both...

Stigg

Stigg

stigg.io

Stigg — это простая в реализации, адаптируемая платформа для управления ценообразованием и упаковкой. Мы устраняем лишнюю сложность и посторонние детали, поэтому реализовать любой тарифный план вы сможете всего за пару минут. Мы позаботились обо всех правильных абстракциях и интеграциях, поэтому вам...

Spresso

Spresso

spresso.com

Модульные SaaS-решения Spresso, созданные ритейлерами в ответ на реальные проблемы, связанные с ценообразованием, конфиденциальностью данных, LTV клиентов и их оттоком. Аналитика Spresso позволяет извлечь выгоду из ваших данных за счет использования машинного обучения, расширенной аналитики и искусс...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...

ParityDeals

ParityDeals

paritydeals.com

Оптимизируйте ценообразование и рекламные акции с помощью ParityDeals API Наш API предлагает доступ в режиме реального времени к нашей обширной базе данных цен с учетом местоположения, фестивалей и многого другого, что позволяет вам легко улучшить функциональность вашего продукта и предлагает польз...

ProductEngine

ProductEngine

productengine.app

Поделитесь своим прайс-листом в режиме реального времени со всеми заинтересованными сторонами. Используйте ProductEngine, чтобы консолидировать свои цены и начать свой путь к автоматизации бизнеса!

Minderest

Minderest

minderest.com

Minderest, европейский лидер в области анализа цен и каталогов, более 400 клиентов в более чем 40 странах. Основанная в 2012 году компания Minderest была одной из первых компаний Price Intelligence на рынке. Minderest работает с ритейлерами, которым нужны цены конкурентов, а также с производителями,...

ProPricer

ProPricer

propricer.com

ProPricer — это программное обеспечение для ценообразования предложений, созданное для создания решений, позволяющих максимизировать эффективность и точность при разработке, подаче, оценке, переговорах и аудите цен предложений. ProPricer позволяет государственным подрядчикам быстро и легко создавать...

Togai

Togai

togai.com

Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы учета и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...

Price Edge

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...

BlackCurve

BlackCurve

blackcurve.com

BlackCurve — это ваш штаб-квартира по ценообразованию в электронной коммерции. Мы помогаем предприятиям электронной коммерции понять своих конкурентов и использовать цену для повышения эффективности продаж. Наши клиенты доверяют BlackCurve отслеживание цен конкурентов, анализ цен и динамическое цено...

tgndata

tgndata

tgndata.com

Анализ конкурентных цен tgndata — это комплексный пакет премиум-класса, который охватывает все 4 основных направления онлайн-конкуренции, отслеживая в режиме реального времени рынок электронной коммерции и конкурентов/реселлеров каждой компании. Сегментируйте данные своих конкурентов в подробные диа...

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение полити...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...

Feedvisor

Feedvisor

feedvisor.com

Feedvisor — это платформа оптимизации и анализа, ориентированная на искусственный интеллект, для брендов и продавцов на Amazon, Walmart и электронных торговых площадках. Платформа Feedvisor и команда экспертов предлагают лучшую в своем классе оптимизацию рекламных кампаний, запатентованную технологи...

Prisync

Prisync

prisync.com

Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры на высшем уровне, чтобы увеличить рост продаж и рентабельность в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на к...

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Лучший способ управлять соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...

Recurrency

Recurrency

recurrency.com

Recurrency легко интегрируется с вашей ERP-системой для автоматизации распределения, оптимизации доходов и поддержания лояльности клиентов.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.

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