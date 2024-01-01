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Reactful

Reactful

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: reactful.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Reactful is a web personalization and optimization platform. It helps ensure every site visit counts, letting users do more with their web traffic and decreasing the need to create multiple landing pages for personalization. It increases website conversion and improves content engagement. It delivers the right content to the right contact at the right time at scale.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: reactful.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Reactful, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

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Klaviyo

Klaviyo

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AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

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Sender

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MoEngage

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