Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов и решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями на 32 рынках, работая как с международными компаниями, так и с представителями местных рынков.

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