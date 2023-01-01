Альтернативы - Dealavo
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Pricer24
pricer24.com
Комплексное решение для дистрибьюторов, продавцов и производителей: контроль рекомендуемой розничной цены, анализ рынка и тенденций, рыночные отчеты, аналитика продуктов, динамическое ценообразование.
PriceAgent
priceagent.com
Optimize pricing with our software. User answer questions, we create surveys and collect data. Our algorithm ensures quality and displays insights in graphs. Compare demographics and preferences. Projects are available for custom insights, priced at $2,000 to $4,000.
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard’s AI-pricing optimization platform helps multichannel retailers automate and optimize their pricing and promotions. With Quicklizard – retailers know that their prices are always aligned with their business goals. The right price for every SKU. On every channel. All the time.
Stigg
stigg.io
Stigg — это простая в реализации, адаптируемая платформа для управления ценообразованием и упаковкой. Мы устраняем лишнюю сложность и посторонние детали, поэтому реализовать любой тарифный план вы сможете всего за пару минут. Мы позаботились обо всех правильных абстракциях и интеграциях, поэтому вам...
Spresso
spresso.com
Модульные SaaS-решения Spresso, созданные ритейлерами в ответ на реальные проблемы, связанные с ценообразованием, конфиденциальностью данных, LTV клиентов и их оттоком. Аналитика Spresso позволяет извлечь выгоду из ваших данных за счет использования машинного обучения, расширенной аналитики и искусс...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимизируйте ценообразование и рекламные акции с помощью ParityDeals API Наш API предлагает доступ в режиме реального времени к нашей обширной базе данных цен с учетом местоположения, фестивалей и многого другого, что позволяет вам легко улучшить функциональность вашего продукта и предлагает польз...
ProductEngine
productengine.app
Поделитесь своим прайс-листом в режиме реального времени со всеми заинтересованными сторонами. Используйте ProductEngine, чтобы консолидировать свои цены и начать свой путь к автоматизации бизнеса!
Minderest
minderest.com
Minderest, европейский лидер в области анализа цен и каталогов, более 400 клиентов в более чем 40 странах. Основанная в 2012 году компания Minderest была одной из первых компаний Price Intelligence на рынке. Minderest работает с ритейлерами, которым нужны цены конкурентов, а также с производителями,...
ProPricer
propricer.com
ProPricer — это программное обеспечение для ценообразования предложений, созданное для создания решений, позволяющих максимизировать эффективность и точность при разработке, подаче, оценке, переговорах и аудите цен предложений. ProPricer позволяет государственным подрядчикам быстро и легко создавать...
Togai
togai.com
Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы учета и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — это ваш штаб-квартира по ценообразованию в электронной коммерции. Мы помогаем предприятиям электронной коммерции понять своих конкурентов и использовать цену для повышения эффективности продаж. Наши клиенты доверяют BlackCurve отслеживание цен конкурентов, анализ цен и динамическое цено...
tgndata
tgndata.com
Анализ конкурентных цен tgndata — это комплексный пакет премиум-класса, который охватывает все 4 основных направления онлайн-конкуренции, отслеживая в режиме реального времени рынок электронной коммерции и конкурентов/реселлеров каждой компании. Сегментируйте данные своих конкурентов в подробные диа...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение полити...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor — это платформа оптимизации и анализа, ориентированная на искусственный интеллект, для брендов и продавцов на Amazon, Walmart и электронных торговых площадках. Платформа Feedvisor и команда экспертов предлагают лучшую в своем классе оптимизацию рекламных кампаний, запатентованную технологи...
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры на высшем уровне, чтобы увеличить рост продаж и рентабельность в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на к...
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управлять соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
Recurrency
recurrency.com
Recurrency легко интегрируется с вашей ERP-системой для автоматизации распределения, оптимизации доходов и поддержания лояльности клиентов.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.