Увеличьте доход и удерживайте клиентов в своем магазине электронной коммерции с помощью персонализации на основе искусственного интеллекта. Давайте начнем с мощной комплексной платформы персонализации. Создавайте уникальные поведенческие профили для каждого клиента, чтобы предсказать его следующую покупку. Создавайте рекламные предложения и рекомендации на основе этого прогноза.

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