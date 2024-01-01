WebCatalog

Power Personas

Power Personas

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: powerpersonas.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Power Personas в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Power Personas is an AI-powered behavioral segmentation & personalization platform that makes it easy for you to create ICPs and buyer personas that automatically show you how to align your content, messaging and branding with your customers, so it makes a bigger impact. Whether you’re targeting a single type of customer or multiple cohorts, our science-based, human-centered recommendations help just about everyone on your team.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: powerpersonas.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Power Personas, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

Вам также может понравиться

Qubriux

Qubriux

qubriux.com

Personyze

Personyze

personyze.com

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Fanplayr

Fanplayr

fanplayr.com

Barilliance

Barilliance

barilliance.com

MadMail

MadMail

madmail.allapps.io

MarketMate AI

MarketMate AI

marketmateai.com

Kupiks

Kupiks

kupiks.com

Socital

Socital

socital.com

Mailingwork

Mailingwork

mailingwork.de

stickK

stickK

stickk.com

OutboundEngine

OutboundEngine

outboundengine.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.