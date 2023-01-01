Координировать ценовую и рекламную деятельность в сети магазинов сложно. Last Yard автоматизирует сложность, чтобы вы могли привлечь больше клиентов. Last Yard — ведущая платформа промоакций, позволяющая конвертировать клиентов в момент покупки. Повышайте вовлеченность клиентов и доходы за счет скоординированной рекламной деятельности в режиме реального времени в сети магазинов.

Веб-сайт: lastyard.com

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