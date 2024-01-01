Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые важны для их бизнеса. Создание значимого мобильного опыта еще никогда не было таким простым, чему способствуют вертикальные видеозаголовки, захватывающие игры и чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, которые конвертируют в два раза больше по сравнению с традиционными целевыми страницами и рекламными акциями. Fastory.io предоставляет маркетологам ключевую платформу, позволяющую легко реализовать множество рекламных игр, которые интегрируются с социальными сетями и получают от этого выгоду. С момента своего создания решение стремилось к повышению производительности и предоставляет мощные инструменты для сбора и анализа данных, которые повышают эффективность бизнес-маркетинга, одновременно достигая целей прозрачности, приверженности и лояльности.

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Веб-сайт: fastory.io

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