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Fastory.io

Fastory.io

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Веб-сайт: fastory.io

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Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые важны для их бизнеса. Создание значимого мобильного опыта еще никогда не было таким простым, чему способствуют вертикальные видеозаголовки, захватывающие игры и чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, которые конвертируют в два раза больше по сравнению с традиционными целевыми страницами и рекламными акциями. Fastory.io предоставляет маркетологам ключевую платформу, позволяющую легко реализовать множество рекламных игр, которые интегрируются с социальными сетями и получают от этого выгоду. С момента своего создания решение стремилось к повышению производительности и предоставляет мощные инструменты для сбора и анализа данных, которые повышают эффективность бизнес-маркетинга, одновременно достигая целей прозрачности, приверженности и лояльности.

Категории:

Business
Программное обеспечение для лотерей
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: fastory.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fastory.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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PlaytestCloud

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Senja

senja.io

Pronto

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