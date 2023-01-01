WebCatalog
Prerto

Prerto

prerto.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Prerto в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

PRERTO — бренд роскошных ювелирных изделий ручной работы, базирующийся в Мумбаи, Индия. Быстрорастущие и широко признанные, современные ювелирные изделия, предлагаемые этим брендом, продолжают производить впечатление.

Веб-сайт: prerto.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Prerto, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mejuri

Mejuri

mejuri.com

Videobolt

Videobolt

videobolt.net

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Exploding Topics

Exploding Topics

explodingtopics.com

boAt Lifestyle

boAt Lifestyle

boat-lifestyle.com

The RealReal

The RealReal

therealreal.com

Acura

Acura

acura.com

Bottega Veneta

Bottega Veneta

bottegaveneta.com

State Bank of India

State Bank of India

bank.sbi

Tiffany & Co.

Tiffany & Co.

tiffany.com

AltFi

AltFi

altfi.com

Lamborghini

Lamborghini

lamborghini.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности