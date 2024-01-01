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Prepaidify

Prepaidify

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Веб-сайт: prepaidify.com

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Prepaidify — ведущий веб-сайт цифровых подарочных карт, созданный в июле 2018 года. Мы специализируемся на предоставлении нашим клиентам широкого спектра цифровых подарочных карт от ведущих национальных брендов, включая Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom и других. В Prepaidify мы верим в предоставление беспрепятственного и беспроблемного опыта покупок как для потребителей, так и для бизнеса. Наши подарочные карты доступны в различных номиналах и могут быть реализованы посредством цифровой доставки по электронной почте, что обеспечивает беспрецедентное удобство и ценность для наших клиентов. Наша миссия в Prepaidify — совершить революцию в сфере розничной торговли, объединив миры криптовалюты и розничной торговли. Мы верим в будущее, в котором криптовалюты будут широко приняты в качестве основной формы валюты, и мы стремимся сделать это видение реальностью для всех. Наша цель — предоставить пользователям возможность тратить свои криптовалюты во всех розничных магазинах, используя существующую инфраструктуру подарочных карт. Мы стремимся стать мостом между индустрией криптовалют и розничной торговли, создавая мир, в котором криптовалюты являются основной формой валюты, используемой для всей торговли во всех розничных торговцах по всему миру.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: prepaidify.com

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