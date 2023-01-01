Portia — это программное обеспечение, ориентированное на терапию, для вашей клиники ABA, которое сочетает в себе учебную программу, электронные медицинские записи и сбор данных. В отличие от другого программного обеспечения клиник ABA, Portia ставит в основу терапию студентов. Это то, что мы делаем.

Веб-сайт: portiapro.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Portia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.