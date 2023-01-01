WebCatalog
PicnicHealth

PicnicHealth

picnichealth.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PicnicHealth в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мы собираем все ваши медицинские записи в безопасном цифровом формате. И мы даем вам возможность стать частью чего-то большего, анонимно внося свой вклад в исследования.

Веб-сайт: picnichealth.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PicnicHealth, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Go Payment

Go Payment

go.ooo

Portia

Portia

portiapro.com

AnonFiles

AnonFiles

anonfiles.com

Cedars-Sinai

Cedars-Sinai

cedars-sinai.org

Feefo

Feefo

feefo.com

Polybook

Polybook

polybook.app

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

Dt.Dental

Dt.Dental

dtdental.co

Moin Vinyl

Moin Vinyl

moinvinyl.de

Timepath

Timepath

timepath.co

Scan123

Scan123

scan123.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности