PODS, или Portable On Demand Storage, — компания по переезду и хранению. В дополнение к переносным контейнерам для переездов на местные и дальние расстояния, PODS предлагает складские помещения, которые можно хранить у вас подъездом или на нашем складе.

Веб-сайт: pods.com

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