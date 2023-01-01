U-Haul — американская компания по аренде грузовых автомобилей, прицепов и складских помещений, базирующаяся в Фениксе, штат Аризона, работающая с 1945 года.

Веб-сайт: uhaul.com

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