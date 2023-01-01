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Photobucket

Photobucket

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Веб-сайт: photobucket.com

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Photobucket — американский веб-хостинг изображений и видео, набор веб-сервисов и онлайн-сообщество. Photobucket содержит более 10 миллиардов изображений от 100 миллионов зарегистрированных участников. Штаб-квартира Photobucket находится в Денвере, штат Колорадо. Веб-сайт был основан в 2003 году Алексом Уэлчем и Дарреном Кристалом и получил финансирование от Trinity Ventures. В 2007 году она была приобретена Fox Interactive Media. В декабре 2009 года материнская компания Fox, News Corp, продала Photobucket стартапу Ontela из Сиэтла, работающему с мобильными изображениями. Затем Ontela переименовала себя в Photobucket Inc. и продолжает работать как Photobucket. Photobucket широко используется как в личных, так и в деловых целях. Ссылки из личных аккаунтов Photobucket часто используются для показа аватаров на интернет-форумах, хранения видео, встраивания в блоги и распространения в социальных сетях. Изображения, размещенные на Photobucket, часто связаны с онлайн-бизнесом, онлайн-аукционами и сайтами тематических объявлений, такими как eBay и Craigslist. По состоянию на 30 июня 2017 года Photobucket отказался от услуги бесплатного хостинга и требует годовой подписки в размере 99 долларов США, чтобы разрешить внешние ссылки на все размещенные изображения, или годовой подписки в размере 399 долларов США, чтобы разрешить встраивание изображений на сторонние веб-сайты, такие как персональные блоги и форумы. Это изменение политики, принятое без предварительного уведомления, вызвало большие споры. В результате пользователи, которые ранее полагались на Photobucket для бесплатного размещения контента, встроенного в форумы, блоги и веб-сайты, должны либо оплатить годовую подписку (ранее плата не взималась), либо переключиться на другой сторонний сервер (многие из которых также закрываются). закрыт или собирается платить за услуги; Tinypic, который оставался бесплатным под управлением Photobucket, был закрыт в 2019 году) и воссоздать каждую ссылку (потенциально тысячи) для каждой фотографии, ранее связанной с Photobucket.

Веб-сайт: photobucket.com

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