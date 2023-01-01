image.canon — это облачный сервис, призванный облегчить рабочий процесс обработки изображений независимо от того, являетесь ли вы профессионалом, энтузиастом или обычным пользователем. Подключив камеру Canon, совместимую с Wi-Fi, к сервису image.canon, вы сможете легко загружать все свои изображения и видеоролики в исходном формате и качестве, получать к ним доступ из специального приложения или веб-браузера и автоматически пересылать их на свой компьютер. , мобильные устройства и сторонние сервисы.

Веб-сайт: image.canon

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